Ana Hickmann dorme com cachorra após parto de 10 filhotes

Ana Hickmann surgiu em foto no Instagram dormindo ao lado de sua cachorra. Nesse domingo, a cadela de Ana, Esmeralda deu à luz 10 filhotes.

"Criar por amor é bem diferente!! @ahickmann com Esmeralda. Os 10 filhotes na cesta, tamanha confiança da cadela nos donos!", escreveu o marido da apresentadora, Alexandre Correa.

O casal cria cães da raça Leão da Rodésia, no canil Hickmann Ridgehunter, em Itu, São Paulo. "Amor verdadeiro! @anahickmann dorme com Esmeralda após a cadela parir 10 filhotes! Amor, amor e mais amor", diz o post no Instagram do estabelecimento.