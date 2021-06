Khloé Kardashian revela qual cirurgia plástica ela já fez

Chega de comparações!

Khloé Kardashian foi bem honesta ao falar sobre suas inseguranças com o corpo durante a segunda parte da reunião de Keeping Up With the Kardashians. Seja quando tentou usar o mesmo vestido de Kim Kardashian, ou quando ela via os estilistas elogiando Kourtney Kardashian e Kim durante os ensaios fotográficos, Khloé sempre se sentiu deixada de fora.

"O que é mais interessante é que eu era uito confiante e segura antes do reality show", refletiu Khloé.

Mas quando ela começou a ser chamada de "horrível" e outros insultos, a Kardashian questionou a sua beleza. "Foi aí que eu comecei a ser muito crítica comigo mesma, porque eu pensava: 'É assim que as pessoas me enxergam'", relembrou Khloé. "Eu fiquei insegura porque todo mundo estava dando sua opinião sobre mim".

No fim, Khloé acabou decidindo fazer uma cirurgia plástica. "Para mim, todo mundo fala: 'Meu Deus, ela fez o terceiro transplante de rosto', mas eu só fiz plástica no nariz", confirmou a Kardashian. "E todo mundo fica bravo porque eu não falo sobre isso, mas ninguém nunca me perguntou".