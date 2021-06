Millie Bobby Brown é vista de mãos dadas com filho de Jon Bon Jovi

O suposto novo namorado da estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown, tem um nome bem familiar! Na última quinta-feira, 17, Millie foi flagrada de mãos dadas com Jake Bongiovi, o filho de 19 anos, do cantor Jon Bon Jovi.

A dupla foi flagrada de máscara nas ruas de Nova York com a cachorrinha da atriz, Winnie. Essa é a primeira vez que o casal é flagrado junto desde que levantaram rumores de romance há alguns meses.

Millie começou a curtir fotos de Jake no Instagram em março, enquanto ele retribuiu os likes no mês seguinte. No início de junho, ele compartilhou uma foto dos dois sentados no carro e escreveu: "BFF <3". A estrela britânica também comentou: "BFF" no post com um emoji de unicórnio.