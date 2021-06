Kylie Jenner e Khloé Kardashian revelam como se sentem sobre Jordyn Woods atualmente

Jordyn Woods já foi a BFF de Kylie Jenner, mas após escândalo de traição envolvendo o namorado de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, a modelo se viu em conflito com as Kardashian-Jenners. Levando isso em consideração, como será que a família se sente hoje?

Durante a segunda parte da reunião de Keeping Up With the Kardashians essa pergunta foi respondida, com Khloé revelando que atualmente não fala com a influencer de 23 anos.

No entanto, a dona da Good American deixou claro que ela não deseja nenhum mal à Jordyn. De fato, Koko confirmou que ela a perdoou. "Acho que é um grande equívoco", disse ela. "Isso também é o que acontece quando algumas narrativas não são tão divertidas para se passar para frente e se espalhar como um incêndio. Na verdade, eu tuitei, já fiz Stories, eu não tenho nenhum rancor contra Jordyn. Eu acho que as pessoas cometem erros. As pessoas vivem e aprendem. E eu perdoo ambas as partes".

Segundo Khloé, ela não poderia ter perdoado Tristan sem perdoar Jordyn. Como os leitores do E! sabem, em fevereiro de 2019, Koko e Tristan, que tem uma filha, True Thompson, se separaram após notícias de que o jogador da NBA teve momentos íntimos com a amiga de Kylie.