Jordana Brewster revela como honrou Paul Walker na première de F9

Jordana Brewster revelou o quão perto ela e Paul Walker estiveram de namorar na vida real.

Na estreia de F9, a atriz de Velozes e Furiosos falou exclusivamente com o E! News sobre seu falecido colega de elenco, momento em que o assunto "crush" surgiu. Como o diretor Rob Cohen revelou anteriormente, Paul tinha uma queda por Jordana durante as filmagens do primeiro filme e, surpreendentemente, Jordana disse que "não sabia disso".

E se Jordana soubesse, as coisas poderiam ter sido diferentes, já que a atriz revelou que também tinha "uma queda por ele" de Velozes e Furiosos 4 até o 7. Quanto ao motivo de nunca ter falado sobre o assunto, Jordana explicou: "Nunca pude contar ele isso, mas acho que em muitos níveis ele sabia."

A atriz casou-se com Andrew Form, em 2007, com quem divide os filhos Rowan e Julian.

Como sempre, a família Velozes e Furiosos permanece em seu coração, especialmente depois que ela se apoderou de alguns acessórios do guarda-roupa de Mia Toretto.