Charlize Theron se orgulha por sua personagem "psicopata" ultrapassar limites em F9

Frazer Harrison/Getty Images

Porém, Velozes e Furiosos não foi o único filme no qual ela foi capaz de mostrar seu talento como uma estrela de ação. Seu longa anterior, The Old Guard, lançado na Netflix em julho do ano passado, também exibiu suas habilidades.

E Charlize revelou que The Old Guard realmente afetou o penteado de Cipher, em F9, porque ela terminou o primeiro longa apenas dois dias antes de começar a filmar a franquia sobre carros.

"Mas eu tinha cabelo curto", explicou ela. "Nós realmente não pensamos em uma peruca. A culpa foi minha... A única coisa que podíamos fazer de diferente era cortá-la em um corte 'redondo' e iluminá-la."

Charlize surgiu com seu cabelo longo preso em um coque loiro, no tapete vermelho do TCL Chinese Theatre, em Hollywood, usando uma jaqueta vermelha felpuda, camiseta branca e minissaia de couro. "Eu recebi alguns amigos em casa e estávamos todos muito animados com a maquiagem e os saltos altos", a estrela do O Escândalo, ao E!.

Velozes e Furiosos 9 chega aos cinemas no dia 24 de junho.