Vin Diesel fala sobre Cardi B em Velozes e Furiosos 9 e revela se esse é o fim da franquia

Rich Fury/WireImage

"Foi extremamente desconfortável. Estávamos com armaduras, tínhamos camadas de roupas—as coisas que tínhamos que fazer para dar vida a essa cena eram simplesmente desconfortáveis", explicou ele, "mas geralmente é preciso fazer isso para fazer com que as coisas na tela tenham a aparência exata e das formas mais incríveis. "

E quando questionado sobre como exatamente foram as filmagens, Ludacris descreveu: "Se você pode imaginar tomada após tomada estando suspenso no ar, quente como o inferno".

"Mas, quero dizer, no final do dia foi como uma das melhores cenas, se não a melhor cena do filme—estou apenas soltando isso aqui".