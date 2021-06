Filha de Paul Walker mantém memória do pai viva na première de Velozes e Furiosos 9

Meadow Walker mostrou apoio à amada franquia de seu falecido pai.

A modelo de 22 anos caminhou no tapete vermelho na estreia do filme Velozes e Furiosos 9 nessa sexta-feira, 18, mais de sete anos depois que seu pai, Paul Walker, faleceu em um acidente de carro aos 40 anos. Na época, sua família nos cinemas parou a produção de Velozes e Furiosos 7 por cerca de cinco meses em luto pela perda do colega de elenco.

Meadow, que também é afilhada da estrela Vin Diesel, surgiu no tapete vermelho com vestido recortado na cintura, de Yves Saint Laurent, e joias da Tiffany & Co.

Ela e o irmão de Paul, Cody, estavam "constantemente" no set de F9 para garantir que o "legado de Paul pudesse ser incorporado", disse Ludacris a Jess Cagle e Julia Cunningham, do SiriusXM, no início desta semana. Na verdade, Cody e o irmão Caleb atuaram como dublês no set.