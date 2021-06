Recomendado para você : Luísa Sonza quebra o silêncio sobre ataques que sofreu online e nas ruas

Luísa Sonza recebeu uma onda de ataques online e nas ruas após a morte do filho de seu ex, Whindersson Nunes, sem motivo algum. Isso fez com que a cantora fosse afastada das redes sociais e ela até chegou a viajar para o México com o intuito de proteger a si mesma e sua saúde mental.

Agora, Luísa deu uma entrevista para a revista Elle falando pela primeira vez sobre como foi passar pela onda de ódio gratuito. Segundo ela, isso afetou para sempre sua relação com as redes sociais.