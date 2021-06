O ranking das 9 melhores acrobacias de carros nos filmes de Velozes e Furiosos

Foi uma longa espera, mas Velozes e Furiosos 9 está quase chegando!

O nono episódio da franquia Velozes e Furiosos está maior do que nunca, com carros pulando penhascos e até mesmo sendo disparados pelo espaço. De alguma forma, ele consegue superar até mesmo as acrobacias mais loucas que já rolaram antes, e olha que elas foram pra lá de radicais. No passado, todos nós pensávamos que a direção invertida de Paul Walker era impressionante! Mas agora, Tyrese e Ludacris são verdadeiros astronautas automotivos. Como os tempos mudaram!

Antes do lançamento do longa, que tal dar uma olhada em algumas das maiores, mais selvagens, mais inacreditáveis ​​e/ou mais chocantes acrobacias de toda a saga? Não há quase nada que esses criminosos malucos não possam fazer com um carro e virtualmente nada que não estejamos dispostos a vê-los fazer com um carro—ou 50 carros.

Tínhamos muitas opções para escolher, mas reduzimos a apenas nove, em homenagem a mais recente edição. Então, sem mais delongas, aqui estão as nove acrobacias de carros mais loucas da franquia Velozes e Furiosos até agora, embora você possa apostar que haverá algumas atualizações nesta lista depois que F9 chegar aos cinemas no dia 24 de junho.