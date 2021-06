Os segredos surpreendentes da última temporada de Friends

Jen quase desistiu...

Embora ela e seus colegas de elenco tenham se tornado as estrelas de TV mais bem pagas da história, Aniston realmente considerou não retornar para a temporada final de Friends, admitindo no especial Farewell to Friends, de 2004 que ela hesitou em sua escolha.

"Eu estava lidando com alguns problemas", explicou Aniston, que ganhou um Emmy e um Globo de Ouro durante a série. "Eu queria que tudo acabasse quando as pessoas ainda nos amassem e estivéssemos no alto. E então eu também estava pensando, 'Quanto mais de Rachel eu tenho em mim?'"

Os problemas aos quais Aniston se referia? Provavelmente sua separação com Pitt, embora o casal não tenha anunciado o término até janeiro de 2005, antes que ela pedisse o divórcio em março. Mais tarde, Aniston admitiria que ela estava lutando em particular com o fim de seu casamento.

"Isso foi realmente doloroso. Era uma família, e eu não me dou muito bem com famílias se separando", disse Aniston à Vanity Fair. "Foi difícil ter uma constante tão maravilhosa em sua vida, um lugar para ir todos os dias e, de repente, ele não estava mais lá".

E ela não estava recebendo o apoio que precisava de seu então marido, dizendo: "Ele simplesmente não estava lá por mim".