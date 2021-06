Recomendado para você : Kim Kardashian fala sobre rumores de namoro com Van Jones

Kim Kardashian, que acha que sua sex tape pode ter alavancado o sucesso de Keeping Up With the Kardashians, se abriu sobre a vida amorosa. Em reunião do reality, Kim se pronunciou sobre os rumores de romance com Van Jones.

Enquanto seu ex-marido Kanye West se tornou notícia ao ser flagrado com Irina Shayk, Kim também foi alvo de boatos sobre suposto romance com o âncora da CNN.

"Van me mandou mensagem e disse, 'Esse rumor tem me arranjado muitos encontros e sou muito grato, então devo isso a você'", disse a estrela dando risada.

Van já disse em entrevista à Ellen DeGeneres que Kim "será uma advogada inacreditável" e "já é uma das melhores defensoras que temos na justiça criminal".