Você sabia que Jennifer Aniston é madrinha da filha de Courteney Cox?

Jennifer Aniston está provando que ela sempre vai estar lá para a família de sua melhor amiga!

Após Courteney Cox compartilhar fotos antigas adoráveis para comemorar o aniversário de 17 anos de sua filha, Coco Arquette, Jen fez o mesmo e postou uma foto com a adolescente para comemorar o dia especial no último domingo, 13 de junho.

Em uma foto de anos atrás, a estrela de 52 anos aparece sorrindo enquanto segura a garota, que também é a sua afilhada. "Feliz aniversário minha doce Cocolicious!", disse Aniston na legenda.

Outra imagem mostra as duas estrelas de Friends, que recentemente estrelaram a reunião da série na HBO Max, posando juntas enquanto Coco pode ser vista dormindo, chupando o dedo de uma delas. Jennifer simplesmente usou três emojis amorosos como legenda.

No começo do dia, Courteney publicou uma série de fotos de Coco, sua única filha com David Arquette. O casal se separou em 2010.