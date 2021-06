Vin Diesel escolheu pessoalmente o lutador John Cena para participar de Velozes e Furiosos 9

John Cena disse para o Daily Pop, do E! News, porque interpretar o irmão do personagem de Vin Diesel em Velozes e Furiosos 9 foi uma experiência única para ele.

O lutador de WWE de 44 anos explicou que ele foi informado que Vin, que interpreta Dominic Toretto na franquia popular de filmes, queria falar com ele. Mas John não tinha ideia de que ele estava sendo cotado para ser o irmão perdido de Dom, Jacob Toretto.

"Não me foi oferecido o papel", disse John em um trecho exclusivo da entrevista. "Foi tipo: 'Hey, Vin Diesel quer conversar com você', e eu não tinha ideia do que era. E quando eu conheci Vin em seu centro de treinamento, que é maravilhoso, nós conversamos. Nós conversamos como dois humanos por umas duas horas. E então no fim, ele fez um vídeo para as redes sociais".

John explica que, ao invés de Vin falar o que ele precisava saber sobre a franquia, o astro estava avaliando as paixões dele.