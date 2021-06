Como filha de Paul Walker, Meadow, continua a honrar legado do ator

No aniversário de Paul em 12 de setembro, ela chamou seu falecido pai de "lugar feliz".

O grande amigo do ator, Vin Diesel considera Meadow como membro da "família", e sempre compartilha fotos de suas filhas com a modelo. Agora, exatamente 20 anos após o primeiro filme Velozes e Furiosos, Meadow mantém a memória de seu pai mais próxima do que nunca. Ela até compartilhou uma mensagem de texto para Vin com uma foto do pai com o amigo, em evento de 2001, que deu início à franquia de sucesso. "Onde a irmandade começou", Vin respondeu.