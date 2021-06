Scott Disick revela motivo do término com Kourtney Kardashian

Scott Disick, que deu colar de diamante para a namorada Amelia Hamlin, abriu o jogo sobre a atual relação com Kourtney Kardashian. Durante reunião de Keeping Up With the Kardashians, Scott também contou o que realmente levou sua relação com Kourt ao fim.

Em trecho do especial, os dois refletem sobre o que deu errado—e o abuso de substâncias de Scott teve definitivamente um papel nisso. Andy Cohen questiona se Kourt e Scott ainda poderiam estar juntos se ele tivesse mantido sua sobriedade, e a dupla concorda que eles provavelmente ainda estariam namorando.

"Desculpa, isso é tão profundo!", diz Kylie Jenner rindo de nervoso.

Andy então pergunta se Scott e Kourtney tiveram alguma intimidade nos últimos cinco anos desde a separação. "As pessoas não acreditam nisso, mas nós não tivemos. De verdade", confirma Kourt.

"Que chato", brinca Scott.

Então, como será que a relação deles está atualmente?

Kourtney revela que ela e Scott são "grandes amigos e pais" para Mason, Reign e Penelope, e Scott adiciona, "Nós somos uma família. Acho que sempre seremos".