Kim Kardashian admite que KUWTK poderia não ter sido tão bem-sucedido sem sua sex tape

Kim Kardashian pode se recusar a ser definida pelo seu passado, mas ela sabe que é impossível fugir dele.

A estrela do E! abriu o jogo com Andy Cohen quando o assunto foi sua sex tape, de 2002, com o ex-namorado Ray J, durante a parte 1 da reunião de Keeping Up With the Kardashians, nessa quinta-feira, 17.

"Você sente que o programa teria tido esse enorme sucesso inicial sem a publicidade em volta de sua sex tape?", perguntou Andy. "Olhando para trás, provavelmente não", admitiu Kim.

O filme pornográfico vazou meses antes da estreia do KUWTK, em 2007, e Kim concordou em abordar abertamente a polêmica no primeiro episódio da série. Essa decisão, disse Kim, lançou as bases para uma filosofia que ela continua a seguir.

"Eu acho que tudo acontece por uma razão e eu realmente tento viver assim. Toda vez que há um escândalo louco que te faz sentir que não pode respirar e como você vai passar por isso, é sempre uma lição. Mesmo se for uma lição privada, ou mesmo se for algo que nós não sabíamos que teríamos que passar", disse a estrela.