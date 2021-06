Kim Kardashian consegue ordem de restrição contra homem acusado de enviar anel de noivado

MEGA

"Por meio dessas postagens, [ele] afirma falsamente que está em um relacionamento comigo e até afirma ser casado comigo. Não há base para esses delírios", afirmam os documentos do tribunal. "Não tenho nenhum relacionamento [com ele] e nunca o conheci ou me comuniquei com ele."

A dona da Skims acrescenta que está "com medo" do homem, porque contratou uma empresa de segurança, que lhe disse que após uma verificação descobriu que ele tem antecedentes criminais. Kardashian explica: "Temo que, sem uma ordem de restrição em vigor, [ele] continuará a tentar obter acesso à minha casa e fará mal a mim ou a membros da minha família se for capaz de fazê-lo."

Kardashian recebeu uma ordem de restrição temporária, que permanecerá em vigor até que o tribunal ouça a moção de Kim para uma ordem de restrição mais permanente.

A estrela de 40 anos é o mais recente membro da família Kardashian-Jenner a buscar uma ordem de restrição contra um fã obsessivo.

Kendall Jenner obteve recentemente uma ordem de restrição de 5 anos contra Malik Bower, que foi preso em março por invadir sua propriedade em Los Angeles.