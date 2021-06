Mariah Carey tira sarro de Eminem ao celebrar aniversário da música "Obsessed"

Mariah Carey, que lançou música com Ariana Grande e Jennifer Hudson, continua engraçada como sempre!

Faz 12 anos desde que a cantora dominou as paradas com o hit "Obsessed" - que aparentemente foi escrito para Eminem e sua "obsessão" com a estrela. E para celebrar a ocasião, Mariah gravou a sua versão do desafio "Wipe It Down" do Tik Tok.

No vídeo curto, não só ela aparece com um look maravilhoso, como também há uma outra participação: O próprio rapper de "Slim Shady" (Ok, na verdade é só Mariah recriando o look que ela usou no clipe de 2009, enquanto imitava o rapper).

"Só para dar algumas risadas", disse ela no post de 16 de junho no Instagram.

E apesar dela estar rindo agora, a situação entre os dois chegou a ficar bem séria no passado, com brigas entre o astro de 8 Mile e o ex-marido de Mariah, Nick Cannon, que se estenderam até 2019.