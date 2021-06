Samantha Schmütz sobre uso da voz: "Nessa situação de vida e morte não é escolha"

Samantha Schmütz desabafou em entrevista ao programa Saia Justa, da GNT, nessa quarta-feira, 16, sobre a atual situação do Brasil em meio à pandemia do coronavírus. Na conversa, Samantha falou sobre a importância do uso de sua voz e relembrou morte do amigo Paulo Gustavo, vítima da Covid-19.

"Agora nessa situação de vida e morte não é escolha. Eu sempre me posicionei, mas essa coisa da morte do Paulo, e ele era um símbolo, uma alegria do Brasil. É como se todos nós tivéssemos sentido a morte de um parente muito próximo. É isso que eu escuto das pessoas na rua", disse a atriz.

"Realmente mexeu muito comigo, e dois dias após o enterro de Paulo, eu vi o presidente imitando uma pessoa sem ar. Então, eu fiquei sem ar. Não é possível que isso está acontecendo. É um desrespeito com as famílias".