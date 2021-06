Victoria's Secret acaba com a era das Angels oficialmente; saiba quem são as novas modelos

Apesar de não serem Angels, Priyanka Chopra e Megan Rapinoe estão entre os novos rostos da Victoria's Secret!

A marca de lingerie, que cancelou o seu famoso desfile em 2019 e foi reformulada, revelou quem são as estrelas que farão parte da nova campanha deles. Segundo o jornal The New York Times, a VS não terão mais as Angels.

No lugar delas, a marca lançou duas iniciativas, a The VS Collective e o Fundo Global Secreto da Victoria's Secret para Mulheres com Câncer.

A primeira é descrita como "um grupo cada vez maior de mulheres bem-sucedidas que querem fazer uma mudança positiva", disse a marca em um comunicado. "Através de relações sociais, culturais e profissionais, a VS Collective vai trabalhar para criar novos programas, revolucionar coleções de produtos, criar conteúdo inspirador e dar apoio para causas de importância vital para as mulheres".

As primeiras integrantes do grupo são modelos, ativistas, atletas e artistas do mundo todo, incluindo Rapinoe, jogadora de futebol da seleção dos Estados Unidos, e Chopra, atriz de Baywatch.