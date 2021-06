Descubra o que está realmente acontecendo entre Kylie Jenner e Travis Scott

Craig Barritt/Getty Images for The New School

A fonte continuou: "Travis está apaixonado por Kylie e faria qualquer coisa por ela e Stormi. Ele realmente a queria de volta e está tentando há semanas. Kylie adora ver Travis como pai e é grata por eles poderem fazer isso funcionar para Stormi. Eles têm algo ótimo acontecendo agora e estão realmente felizes. Eles realmente sempre se amaram, mas precisavam de uma pausa durante um período agitado de suas vidas para descobrir tudo". A dupla tem passado um tempo juntos, desde sua separação em 2019, criando Stormi. Mais recentemente, eles viajaram com sua filha para a cidade natal do rapper, Houston, e Kylie compartilhou alguns momentos no Instagram, no final de maio. "Kylie tem passado muito tempo com a família de Travis e realmente quer que Stormi esteja perto deles", disse a primeira fonte da família ao E! News. "Ambos estão curtindo isso e amam a família que criaram."