Kim Kardashian revela se algum dia vai parar de tirar fotos sensuais

Kim Kardashian, que fez festa com tema do emoji de cocô para North, foi questionada por Andy Cohen, no especial de Keeping Up With the Kardashians, se já pensou em parar de postar cliques sexy por estar estudando para ser uma advogada. Na conversa, Kim contou que considerou diminuir o ritmo das coisas antes de perceber que não precisava.

"Eu pensei sobre isso", disse a estrela a Andy. "E então eu pensei, 'Você pode fazer tudo. Você pode fazer o que você quiser'".

Aparentemente, Kim teve uma preocupação durante uma visita à Casa Branca, pois ela tinha acabado de postar uma foto sexy. "Eu pensei, 'Acabei de postar uma foto do biquíni. Espero que eles não estejam olhando para o meu Instagram enquanto estou aqui'", lembra ela. "E então eu pensei: 'Sabe, você tem que ser você'".

Kim ainda ressalta que é "tão libertador" estar confortável em seu corpo. E, como a musa diz sobre si mesma, ela está na melhor forma de sua vida.