Você não vai acreditar nas horas que Kylie Jenner e Stassie levam para se arrumar

No final do ano passado, os fãs acreditaram que ela teria adotado o lema de "viver o agora" após rumores de casamento com Noah Centineo. Em outubro, começaram a surgir boatos na web de que a influenciadora e o ator se casaram secretamente em Las Vegas. No entanto, Stassie esclareceu esse boato em sua conversa com Bustle, dizendo ao site: "Eu não me casei".

Além disso, Stassie também foi o centro de uma polêmica online recentemente, após Kylie não aparecer nas fotos de sua festa de aniversário repleta de estrelas, o que por sua vez levou à especulação de que elas poderiam ter tido uma pequena briga. No entanto, Stassie contou que esse simplesmente não é o caso.

"É louco porque eu pensei, 'Eu conheço essa garota desde os 13 anos'. Se você pensar que se a gente não postar uma foto juntas por um mês é porque não somos mais amigas, isso é uma loucura. Literalmente, nós vamos nos mudar para uma fazenda juntas e nos casar", disse ela.