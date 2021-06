Mãe de Whindersson Nunes rebate rumores sobre estado de saúde mental do filho

Whindersson Nunes apareceu com o olhar triste em uma foto recente que começou a circular online, na qual ele mostra suas novas tatuagens no rosto. Com isso, vários fãs começaram a se preocupar e surgiu o rumor de que ele estava tendo problemas com saúde mental e sofrendo até ilusões.

Porém, a mãe dele, Valdenice Nunes, usou as redes sociais para desmentir os boatos e desabafar sobre toda a situação. "Estou com muita raiva. Tem gente que não tem o que fazer", disse ela.

"É chato você amanhecer o dia e ver certas pessoas, que não têm o que fazer na vida, postando foto do meu filho, dizendo que ele está apelando para a família, que está tendo alucinações. Parem com isso! Isso não está existindo! Eu sou mãe, vivo com ele. Estou com raiva", continuou.