Whindersson faz novas tatuagens no rosto e preocupa fãs: "Olhar triste"

Whindersson Nunes fez novas tatuagens no rosto. Através do Instagram, nessa terça-feira, 15, a tatuadora Bruna Martins, exibiu os desenhos de Whindersson e deixou os fãs preocupados devido à expressão do youtuber em clique.

O comediante tatuou nas maçãs do rosto a frase "Live like a warrior", que significa "Viva como um guerreiro" em portugês. Já acima da sobrancelha, o influencer tem um chapéu de cangaceiro e abaixo do olho uma lágrima e um rosto triste.