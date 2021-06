Luciano Huck vai substituir Faustão com programa aos domingos

Ainda sobre política, ao ser questionado sobre as eleições de 2018, Huck afirmou ter votado em branco.

"Ninguém nunca me perguntou isso diretamente, mas eu não vou me furtar da resposta, porque acho que hoje em dia no Brasil você não se posicionar é você compactuar com o que tá acontecendo. Eu votei em branco na última eleição, é o que eu devia ter feito e fiz com bastante tranquilidade. Os dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois. Votei em branco e votaria em branco de novo", disse ele.