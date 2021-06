Travis Scott diz que ainda ama a "esposa" Kylie Jenner em evento com Stormi

Andy Kropa/Invision/AP/Shutterstock

Apesar disso, o evento foi um grande momento para os dois. Esse foi o primeiro tapete vermelho no qual Kylie e Travis surgiram juntos desde a première do documentário Travis Scott: Look Mom I Can Fly, da Netflix, em agosto de 2019, em Santa Monica, na Califórnia. Na época, Stormi tinha apenas 18 meses!

Dois meses depois, uma fonte revelou ao E! News que, "Kylie e Travis não estão terminando oficialmente a relação, mas estão dando um tempo separados", adicionando que, "não é uma separação definitiva. Eles estão brigando de novo, mas ainda se viram no último mês".

À medida que se aproximam dos dois anos desde sua separação, a estrela de reality show e o rapper estabeleceram uma sólida relação de co-parentalidade que pode estar se transformando em algo mais.

No último mês, eles foram flagrados no point das celebridades, Catch, em Los Angeles, em um date triplo com Justin Biener, Hailey Bieber, Kendall Jenner e Devin Booker.