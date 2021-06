Cantor que fazia dupla com Cristiano Araújo é encontrado morto

Luizmar de Oliveira Damasceno, que estava desaparecido há 4 dias, foi encontrado morto em área de mata no Morro do Mendanha, em Goiânia, segundo informações da Polícia Civil ao G1. Luizmar, que tinha 45 anos, já fez dupla com Cristiano Araújo, que faleceu em acidente de carro, em 2015.

O corpo do cantor será encaminhado ao Instituo Médico Legal (IML) para perícia, que deve apontar a causa da morte.

Na última sexta-feira, 11, o cantor saiu de casa, onde morava com os pais e uma tia, sem levar o celular. Segundo a ex-esposa de Luizmar, Dayenn Bennett, ele faria um show no sábado, 12, mas não compareceu.