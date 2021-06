Kardashians revelam quais momentos elas se arrependem de ter gravado em KUWTK

Retrospectivas podem ser boas... ou ruins!

Após 20 temporadas de Keeping Up With the Kardashians, a família Kardashian-Jenner está relembrando o que poderia ter feito diferente em uma prévia exclusiva da reunião de KUWTK, que vai ao ar nesta quinta-feira, 17 de junho, no E!.

O episódio final mostrou que cada irmã estava dividida sobre algo: Kourtney Kardashian teve uma conversa reveladora com Scott Disick sobre o futuro deles, Khloé Kardashian discutiu se iria seguir em frente com Tristan Thompson e Kim Kardashian falou sobre o fim de seu casamento com Kanye West.

Ou seja, tem muita coisa para o apresentador da reunião de KUWTK, Andy Cohen, comentar com a família! E uma das perguntas foi: quais desses momentos vocês se arrependem ou gostariam de reviver?

Primeiramente, foi comentado sobre o episódio em que Kourtney depilou a vagina de Khloé (como não amar?). "Eu reviveria", respondeu Kourt imediatamente. "Não, na verdade aquilo foi dolorido demais", continuou Khloé. Depois, eles foram questionados sobre quando Kourt e Scott encenaram como deveria ser o sexo de Caitlyn Jenner e Kris. "Reviveria, aquilo foi icônico para todos nós", respondeu Kourtney. Já quando o assunto é o ensaio para a Playboy de Kim, ela afirmou que "já superou" isso.

Mas um momento que toda a família concorda em querer reviver é quando as irmãs foram experimentar vinhos com a mãe e a matriarca ficou bêbada. "Nós devíamos fazer isso novamente por diversão", disse Kendall.