Carol Celico conta por que se separou de Kaká e diz que nunca recebeu pensão

Carol Celico se abriu sobre o divórcio com o ex-jogador de futebol Kaká. Em conversa com os seguidores nos Stories do Instagram, Carol contou por que decidiu de separar.

"Não me sentia feliz nem realizada", iniciou ela. "Precisei tomar uma decisão difícil depois de muitos anos tentando me sentir melhor".

"E, no final, a própria decisão me fez viver experiências que me fizeram crescer, amadurecer, me amar mais, para aí sim poder me sentir livre para amar e ser amada", contou. "Não foi fácil, mas deu tudo certo graças a Deus".