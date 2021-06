Kendall Jenner tinha uma "regra" sobre quais namorados podiam aparecer em KUWTK

Quando o assunto é gravar Keeping Up With the Kardashians, Kendall Jenner só tem uma "regra".

De acordo com Farnaz Farjam, uma produtora executiva do reality show do E!, a modelo de 25 anos era aberta a dividir tudo sobre a sua vida, menos uma coisa: suas relações amorosas.

Durante uma entrevista para o podcast da Bravo TV, The Daily Dish, Farnaz falou sobre a "regra" de Kendall e porque ela decidiu não mostrar esse lado da sua vida no programa.

"Kendall sempre teve essa regra na qual ela sente que tem que estar com a pessoa por pelo menos um ano antes de deixar ela fazer parte do reality", ela explicou, adicionando: "Porque às vezes ela não sabia quais eram as reais intenções da pessoa. Por isso, ela decidia não mostrar muito da sua vida pessoal".

Até no fim de KUWTK, que teve o seu último episódio transmitido na semana passada, os romances de Kendall nunca foram mostrados.