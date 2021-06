Adele faz rara aparição ao falar sobre o incêndio na torre Grenfell

Adele está mandando uma mensagem de apoio no quarto ano que se passou desde o incêndio trágico na torre Grenfell, em Londres.

A ganhadora do Grammy de 33 anos, que raramente faz aparições públicas, surgiu em um vídeo com uma mensagem poderosa, que foi postado no Youtube nessa segunda-feira, 14 de junho. O vídeo foi compartilhado pela Grenfell United, um grupo formado pelas famílias de vítimas e sobreviventes do incêndio que levou 72 vidas após uma cozinha pegar fogo no edifício.

"Hoje marca quatro anos desde o incêndio da torre Grenfell e ainda temos muitas perguntas sem resposta", dividiu Adele. "Ainda assim, o julgamento está levando muito tempo e ninguém foi responsabilizado pelos eventos daquela noite. Porém, a Grenfell United ainda está aqui, lutando sem parar por justiça e pela mudança que a comunidade e o nosso país merecem".

Ela continuou: "E por isso, eu gostaria de agradecer. Obrigada por deixar a dor de lado por todos esses anos para lutar a verdadeira luta. Eu não consigo imaginar as consequências pessoais que isso teve em todos vocês. Eu realmente espero que nesta mesma época, no ano que vem, nós já tenhamos as respostas para podermos respirar juntos. Eu amo vocês, vejo vocês em breve e permaneçam fortes. Estamos do lado de vocês".