Quem é Bruno Rudge, novo namorado de Duda Reis

Duda Reis, que passou por momentos difíceis após expor assédios físicos e morais do ex-noivo Nego do Borel, já tem um novo amor. No último sábado, 12, Duda assumiu romance com Bruno Rudge.

Para celebrar o Dia dos Namorados, a ruiva postou uma foto ao lado do empresário no Instagram, confirmando o relacionamento.

Os dois já tinham sido clicados juntos no início do mês, na Bahia. Após o flagra, a atriz decidiu não se manifestar sobre o assunto. "Não tenho nada para falar, somente lamentar por uma situação em que tive minha privacidade exposta mais uma vez", disse ela.