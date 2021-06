Por dentro do jantar de Ben Affleck com Jennifer Lopez e seus filhos

Ben Affleck e Jennifer Lopez, que vivem "um novo começo", foram flagrados em um jantar em família nesse final de semana. Jen e Ben escolheram o Nobu, em Malibu, para celebrar o aniversário da irmã da cantora, Linda Lopez.

Segundo uma pessoa presente no local, Ben chegou ao restaurante com Jennifer e seus filhos gêmeos, Max e Emme, de 13 anos, fruto da ex-relação da cantora com Marc Anthony.

"Ben e Jen se sentaram um do lado do outro e Max e Emme estavam um de cada lado deles. Ben estava sorrindo de orelha à orelha. Ele tomou uma coca diet e estava rindo com todo mundo. Ele estava confortável e todos pareciam adorar ter ele por perto".

Segundo uma fonte, o casal também não teve vergonha de trocar carinhos em público. Em fotos obtidas pelo Page Six, Ben e J.Lo se beijaram durante o jantar. Já os herdeiros da estrela pareciam se dar bem com o convidado especial da mãe.