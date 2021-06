Descubra preço do vestido usado por Juliette na live com Gilberto Gil

Juliette Freire faz tanto sucesso com seus looks que até vai lançar sua própria coleção com fast fashion. E como não poderia ser diferente, Juliette chamou atenção com peça usada durante live com Gilberto Gil nesse domingo, 13, que foi transmitida pela Globoplay.

Para cantar ao lado do ícone do MPB, a advogada optou por um vestido bem fluido com detalhes plissados e babados. O modelo frente única possui saia longa e é cheio de movimento.