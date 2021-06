Fernanda Torres é vacinada com AstraZeneca e explica polêmica

"Hoje, em respeito à Fiocruz, com toda a segurança, tomei a primeira dose da vacina Astrazeneca. Esperei muito por essa hora e estou feliz e aliviada de ela ter chegado".

A atriz também frisou a importância do uso da máscara e do distanciamento social mesmo após a vacina. "Continuarei usando máscara e mantenho o distanciamento social, até que o Brasil alcance uma taxa de vacinação compatível com o retorno a uma vida próxima do normal".