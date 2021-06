Recomendado para você : Madonna é criticada por ficar brincando com seu cabelo durante musical: "Tenha modos"

John Benjamin Hickey aparentemente não é muito fã de Madonna!

O astro de 57 anos deu uma entrevista para o programa Watch What Happens Live, no dia 13 de junho, junto com a sua colega de elenco na série In Treatment, Uzo Aduba. Quando ele foi questionado se já ficou desconcertado de conhecer uma celebridade durante uma de suas peças ou musicais, John contou uma história controversa sobre a famosa cantora.

"Há muito tempo - há uns 20 anos, no começo da nossa [Andy Cohen] amizade - eu fiz um revival do musical Cabaret", John compartilhou. "No elenco tinha pessoas incríveis como Natasha Richardson e Alan Cumming. E em uma noite, Madonna estava lá. E nós ficamos tão animados que ela estava lá. Mas quando fomos olhar na plateia, Madonna ficou fazendo tranças em seu cabelo durante a performance inteira".