Juliette anuncia coleção com fast fashion inspirada em seus looks no BBB

Juliette Freire, que estaria vivendo affair com ex de Anitta, acaba de anunciar sua nova empreitada no mundo da moda. Nesta segunda-feira, 14, Juliette revelou que irá lançar coleção com a fast fashion C&A inspirada em seus looks usados no BBB21.

Segundo a paraibana, a colaboração vai contar com peças que são a sua cara. "Meus amores, tava ansiosa pra contar essa novidade pra vocês: adivinha quem vai ter uma coleção com a @cea_brasil?! Simmm, eu mesma!", celebrou a advogada.