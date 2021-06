Amelia Hamlin ganha colar de diamante caríssimo de Scott Disick em seu aniversário de 20 anos

Na última terça-feira, 8 de junho, os dois começaram a celebração mais cedo ao sair para jantar no restaurante Nobu, em Malibu, Califórnia.

Mais tarde naquela noite, Amelia usou o Instagram Story para falar sobre a doce coemoração. "Hoje os meus melhores amigos e as pessoas que eu mais amo me surpreenderam com uma festa de aniversário antecipada e foi um sonho se tornando realidade", disse ela no post.

No mês passado, a estrela de Real Housewives of Beverly Hills se declarou para Scott em seu aniversário de 38 anos. Ela até deu uma moto Harley Davidson para ele.

"Feliz aniversário meu amor", começou ela no dia 26 de maio. "Você ilumina a minha vida e faz meu mundo melhor. Eu não consigo imaginar o que eu faria sem você. Obrigado por ser você. A pessoa mais carinhosa, amorosa e especial desse planeta. Eu sou tão sortuda. E sou abençoada de te conhecer. Eu te amo".