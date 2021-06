Juliette estaria vivendo affair com empresário ex de Anitta, diz colunista

Para começar, Luiz já namorou Anitta, em 2015, e para quem ainda não sabe, a cantora é a mais nova BFF de Juliette. Além de ter passado um tempo na mansão da estrela, no Rio, a paraibana ainda andou de jatinho com a amiga e até dividiu o mesmo segurança com ela. Levando isso em consideração, Anitta pode ter apresentado o boy para a best.