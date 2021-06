Angelina Jolie é vista saindo de apartamento do ex-marido, Jonny Lee Miller

Angelina Jolie está seguindo os passos de Jennifer Lopez e resgatando um inesquecível amor? Na sexta-feira, 11, Angelina foi flagrada entrando e saindo de um complexo de apartamentos em Nova York, onde seu primeiro ex-marido, Jonny Lee Miller, possui um aposento.

De acordo com registros públicos, o ator, que ficou conhecido por estrelar o filme com a musa Piratas de Computador em 1995, possui uma residência de US$ 3 milhões no local.

O Page Six publicou as fotos da estrela no sábado, 12, das quais ela aparecia com um casaco longo e uma máscara de proteção. Ela também é vista entrando no prédio com uma bolsa da grife Louis Vuitton e uma garrafa de vinho Peter Michael.