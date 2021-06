Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis posam no revival de Sex and the City

Preparem os martinis, pois as mulheres de Sex and the City estão de volta! Após muita espera, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis se reuniram para a primeira leitura de And Just Like That, também conhecido como revival de Sex and the City.

A intérprete de Carrie Bradshaw compartilhou uma foto do elenco, sem Kim Cattrall, reunido para a produção da HBO Max. "Juntas novamente. Lendo nossos primeiros episódios", disse a atriz na legenda do Instagram. "@Justlikethatmax ao lado de todos os caras e nossos novos membros de elenco. Como um sundae de sorvete".

E o clique animou muito os fãs da série de sucesso, incluindo Andy Cohen! O apresentador do Watch What Happens Live escreveu: "Acabei de cagar nas calças".