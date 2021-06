Kanye West deixa de seguir Kim Kardashian no Twitter após férias com Irina Shayk

Kanye West está oficialmente fazendo a fila andar! Depois de passar as férias e o aniversário com Irina Shayk na França, Kanye aparentemente deixou de seguir Kim Kardashian e toda sua família no Twitter.

Embora não esteja mais acompanhando o esquadrão Kardashian-Jenner, o rapper ainda segue uma série de celebridades, incluindo Travis Scott, ex-namorado de Kylie Jenner, irmã da mãe de seus quatro filhos.

O unfollow é apenas a mais recente mudança de mídia social entre o ex-casal – e que vai, de fato, levantar dúvidas, dadas às vibrações positivas entre eles recentemente.

No início da semana, a fundadora da KKW Beauty escreveu uma mensagem de aniversário ao pai de seus herdeiros no Instagram. "Feliz Aniversário. Amo você pelo resto da vida!", escreveu ela, que ainda é a única pessoa que o vencedor do Grammy segue no Instagram.

Outros membros da família também compartilharam tributos na rede social, como Khloé Kardashian e Kris Jenner. "Feliz aniversário para o meu irmão para toda a vida!!! Enviando amor e bênçãos infinitas!!", escreveu a mãe de True Thompson.