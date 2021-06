Kate Middleton diz que quer conhecer filha de Príncipe Harry e Meghan Markle logo

Assim que eles renunciaram seus cargos, Harry e Meghan também deram uma entrevista polêmica para Oprah Winfrey, na qual Meghan disse que Kate a fez chorar dias antes dela se casar com Harry em maio de 2018. Além disso, notícias contraditórias diziam que, na verdade, era Meghan quem tinha feito Kate chorar. Meghan também disse que, no fim, Kate pediu desculpa para ela.

Em outro trecho, Meghan revelou como se sentia controlada pela monarquia e também acusou um integrante da realeza de mostrar preocupação sobre a cor da pele do filho dela - algo que William negou dizendo: "Não somos uma família racista". Além disso, em sua série documental com Oprah para a Apple TV+, The Me You Can't See, Harry falou negativamente sobre sua infância, o que causou ainda mais burburinho na mídia sobre a família.