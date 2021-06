Yasmin Brunet apoia concunhada em meio à briga com mãe de Gabriel Medina

Yasmin Brunet não se dá muito bem com Simone Medina, mãe de Gabriel Medina. E Yasmin deixou isso mais que provado após apoiar Bruna Bordini, esposa de Felipe, irmão de Gabriel, na quinta-feira, 10, no Instagram.

Como os internautas sabem, Simone está processando Bruna após a influenciadora expor o desentendimento entre elas nas redes sociais e estaria pedindo o valor de R$ 100 mil como indenização por danos morais, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

E após a repercussão, a cunhada de Gabriel fez um post preocupante no hospital. "Peço para que vocês não me enviem print de fofocas contra a minha família. Estou em um momento muito delicado no hospital", escreveu Bruna.

"As medidas cabíveis já estão sendo tomadas. Peço apenas que enviem positividade e orações para a minha família. Nossa saúde em primeiro lugar. Gratidão", disse a loira, acrescentando: "Antes que venha algum sem noção, estou na internação. Meu advogado e nem ninguém vai falar com a mídia, está na justiça".