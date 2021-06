Liam Hemsworth e Gabriella Brooks fazem primeira aparição oficial como casal

VALERIE MACON/AFP via Getty Images), Darren Gerrish/WireImage

A relação de Liam Hemsworth e Gabriella Brooks está com tudo!

O casal, que levantou rumores de romance em dezembro de 2019, fez a primeira aparição oficial juntos nesta sexta-feira, 11 de junho, no evento cheio de estrelas Gold Dinner 2021, na Austrália. O evento, que arrecada dinheiro para o Hopital Infantil de Sydney, também contou com a presença do irmão de Liam, Chris Hemsworth, Elsa Pataky e a esposa de Matt Damon, Lucciana Barroso.

"Noite fantástica arrecadando dinheiro e aumentando a repercussão de um dos problemas mais desafiadores, a saúde das crianças", escreveu Liam no Instagram.

Além da mensagem, o astro de Jogos Vorazes compartilhou duas fotos da noite, incluindo um clique com todo o grupo e uma selfie com sua namorada. O post surpreendeu os fãs de Liam, já que ele sempre foi bem discreto sobre seus relacionamentos com o passar dos anos.