Ben Affleck viaja com mãe de Jennifer Lopez; veja a relação do ator com a sogra

Ben Affleck e Jennifer Lopez continuam a surpreender os fãs. E agora, até a mãe de Jennifer está envolvido no romance da filha com Affleck!

O astro de Hollywood foi flagrado na quarta-feira, 8, no Cassino de Wynn Las Vegas com uma magnífica companhia: ninguém menos que dona Guadalupe Rodríguez.

O Page Six divulgou um vídeo do ator e da matriarca de 75 anos conversando com pessoas, perto das máquinas de caça-níqueis.

O veículo disse que os dois foram cercados por câmeras e seguranças, e que ele está dirigindo um novo projeto na cidade. E como os fãs sabem, ele não precisa fazer muito para conquistar a mãe de sua namorada.

"Guadalupe ama Ben e está feliz por ele estar de volta na vida de Jennifer", contou uma fonte próxima ao ator para o E! News. "Eles gostam de jogar juntos e já fizeram isso no passado. Ben teve a oportunidade de trabalhar em Las Vegas esta semana e ela apareceu".