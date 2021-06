Veja Kim Kardashian se abrindo sobre seu casamento "solitário" no final de KUWTK

E!

O relacionamento à distância com Kanye morando em Wyoming, inevitavelmente afetou a mãe de quatro filhos. "Meu marido se muda de um estado para outro. Estou apenas neste passeio com ele e estava tudo bem com isso", se abriu Kim.

"E, então, depois de fazer 40 anos este ano, percebi que não, não quero um marido que vive em um estado completamente diferente".

A musa admitiu que se dá melhor com Kanye enquanto eles estão separados, mas não é isso que ela quer de um parceiro. "Quero alguém que tenhamos os mesmos programas em comum. Quero alguém que queira malhar comigo", exemplifica ela.

"São as pequenas coisas que eu não tenho. Eu tenho todas as coisas grandes. Tenho tudo o que é extravagante que você possa imaginar e ninguém jamais fará isso dessa forma. Sou grata por essas experiências, mas acho que estou pronta para as pequenas experiências que significarão muito".