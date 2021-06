O que Larissa Manoela já lançou que impressionou os fãs

Em 2018, ela lançou a própria marca de esmaltes e reuniu um kit com 24 tons e texturas, desde os mais escuros, passando pelos metálicos e finalizando com os neutros. Os nomes foram escolhidos com ajuda da mãe e em homenagem a Leo Cidade, seu ex-namorado.

Só nos Contatinhos, Boy Chiclete, Fala Sério, Beijo, Beijinho, Beijão e Crush são alguns dos nomes escolhidos pela atriz. Amamos!